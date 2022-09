Urubici confirma o primeiro caso de hantavírus

Confirmado o primeiro caso de hantavírus no município de Urubici. Boletim foi divulgado na manhã desta terça-feira (20). O secretário municipal de saúde Diogo Blumer explica que a confirmação do exame saiu na última sexta-feira (16).

NA SEXTA-FEIRA (16), À NOITE FOI CONFIRMADO O PRIMEIRO CASO DE HANTAVIROSE AQUI NO MUNICÍPIO. ATÉ ENTÃO A GENTE NÃO TINHA CERTEZA COM RELAÇÃO A ESSE CASO SE ESTAVA CONFIRMADO OU NÃO. A COLETA FOI ENCAMINHADA AO LACEN EM FLORIANÓPOLIS E A CONFIRMAÇÃO VEIO. COM RELAÇÃO A HANTAVIROSE E LEPTOSPIROSE A GENTE NÃO ESPERA O EXAME SAIR POSITIVO OU NÃO, APRESENTANDO SINTOMAS A GENTE JÁ ENTRA COM O TRATAMENTO PORQUE A DEMORA DA CONFIRMAÇÃO É GRANDE. A PRECAUÇÕES ESTÃO SENDO TOMADAS, COM RELAÇÃO AS INFORMAÇÕES PRA POPULAÇÃO. NA PRÓPRIA SEXTA-FEIRA (16), A GENTE TEVE UMA CAPACITAÇÃO PARA OS MÉDICOS E ENFERMEIROS DAS UNIDADES PARA FACILITAR A IDENTIFICAÇÃO E O MANEJO CLÍNICO EM RELAÇÃO A HANTAVIROSE E EM RELAÇÃO A LEPTOSPIROSE. AS PESSOAS QUE SENTIREM FEBRE, TOSSE SECA, DIARREIA, DOR ABDOMINAL VERTIGEM, DOR DE CABEÇA, DOR TORÁXICA, DOR NO CORPO, SUDORESE SE TEM ESSES ESSES SINTOMAS POR FAVOR ENTRE EM CONTATO COM A SECRETARIA DE SAÚDE, VÁ PARA AS UNIDADES DE SAÚDE OU PROCURE A EMERGÊNCIA DO HOSPITAL.