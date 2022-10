Cavalgada Feminina Brutas no Comando será realizada no próximo final de semana em São Joaquim; veja a programação

Preparadas! A cavalgada feminina, Brutas no Comando, tem a honra de convidar todas as Amazonas e o povo em geral, para participarem da 3° edição da cavalgada feminina. Que se realizará entre os dias 8 e 9 de outubro de 2022, no próximo final de semana no CTG Minuano Catarinense, São Joaquim SC.

Está chegando o dia da 3° edição da Cavalgada em homenagem ao Outubro Rosa, que está sendo carinhosamente preparada pela Equipe Brutas No Comando BNC.

Com apoio da Prefeitura Municipal de São Joaquim e parceiros, trará inúmeras novidades para as apaixonadas por campeirismo.

Veja a programação:

Dia 9 o almoço da cavalgada, liberado para família a R$: 25

Veja o vídeo: