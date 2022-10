Chuva de meteoros Draconídeos acontece nesta sexta; saiba como se preparar para ver

A chuva de meteoros Draconídeos, fenômeno astronômico que pode ser acompanhado todos os anos, poderá ser visto no céu na noite desta sexta-feira (7). Ele teve início na quinta (6) e deve ir até terça-feira (10), mas as previsões sugerem a noite desta sexta como o momento mais favorável para a visualização da chuva.

O nome do fenômeno foi dado por estar associado à constelação de Draco, ou Dragão. Apesar de ser mais facilmente observada do Hemisfério Norte, será possível ver a chuva de meteoros no Brasil.

Como se preparar para a chuva de meteoros Draconídeos

Se você morar em uma cidade pequena, com pouca iluminação artificial, suas chances serão maiores do que para quem mora nas grandes metrópoles. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a Lua nesta sexta será Crescente, mas na segunda (9) já estaremos na Lua Cheia. A iluminação do nosso satélite natural pode atrapalhar a visualização.

O fenômeno produz, em média, dez estrelas cadentes por hora. Mas só uma ou outra deverá ser visível aqui no Brasil, principalmente no começo da noite. Apesar dos meteoritos saírem da constelação de Draco, podem aparecer estrelas cadentes em qualquer lugar do céu.

A origem do fenômeno

A chuva de meteoros Draconídeos é causada pelos grãos de poeira liberados pelo cometa 21P/Giacobini-Zinner. O seu núcleo tem um tamanho estimado de dois quilômetros de diâmetro.

Michel Giacobini foi o primeiro a observar o cometa em 20 de dezembro de 1900, na França. Treze anos depois, Ernst Zinner confirmou sua existência em observação na Alemanha. O cometa ganhou o nome dos seus dois descobridores.

Com informações: Terra