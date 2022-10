Por que festas temáticas gamer estão cada vez mais populares?

Você é do time que adora fazer festa e reunir os amigos e a família? Então provavelmente você já teve alguma festa temática – nem que tenha sido durante a infância. Nessa fase, é muito comum ter figuras de personagens enfeitando o bolo e os itens de decoração da festa.

Mas falando da vida adulta, as celebrações podem continuar sendo temáticas e ainda mais divertidas. E é o que vem acontecendo, já que as festas temáticas de games e e-sports estão cada vez mais populares.

Continue lendo e descubra mais sobre essa tendência e por que ela está em alta!

Crescimento do público gamer

Segundo a Newzoo, uma plataforma de pesquisa sobre games, a receita dessa indústria

aumentou 7,6% de 2020 para 2021, passando de US$ 179,1 bilhões para US$ 192,7

bilhões, em um movimento impulsionado pelo longo período que as pessoas passaram em casa.

Além disso, a popularização é ainda maior com a crescente projeção de grandes

campeonatos e lives de games e e-sports, gerando divulgação na mídia e um público cada vez maior. Com isso, há uma tendência de grande crescimento da indústria de games e dos investimentos no setor.

Saindo um pouco dos dados, quem joga sabe o quanto essa atividade relaxa, ao mesmo tempo em que promove o raciocínio lógico e a interação com outros jogadores. Felizmente para os gamers, a cada dia temos mais comunidades para interação e troca de dicas, e os jogos estão mais acessíveis.

E isso vale tanto para games de console quando de PC, incluindo e-sports e cassino online.

Por que festas com temática gamer estão tão populares

Como você viu, cada vez mais pessoas estão descobrindo o prazer dos games, então

naturalmente as festas temáticas de games estão sendo mais adotadas nos eventos.

Existem pessoas de fora do mundo gamer que ainda acham que os jogos são “coisa para criança” e que o público é no máximo adolescente, mas esse é um mito sobre os jogadores e uma ideia totalmente errada.

Os jogos estão cada vez mais realistas e desafiadores, exigindo muito do raciocínio lógico e do pensamento estratégico. Muitos deles são até mesmo inadequados para crianças, por conterem cenas fortes, então são, de fato, feitos para o público adulto.

Para quem gosta de games e e-sports, e quer fazer uma festa, esse é um prato cheio para se cercar do universo que você tanto curte e apresentá-lo para seus convidados. É a oportunidade de reunir tudo e todos que você mais estima, curtir o seu momento, e até quem sabe, fazer novos amigos descobrindo quem gosta do mesmo game que você.

Se você já tiver uma turma de amigos gamers, melhor ainda! Assim, além da decoração, você ainda pode curtir a experiência por inteiro jogando com seus convidados durante a festa e até fazendo um pequeno campeonato.

Como fazer uma festa temática gamer

Se couber no seu orçamento, para fazer uma festa temática completa, o ideal é pensar em cada detalhe, do início ao fim dela. Alguns itens interessantes para ter atenção são:

Convite

Com a facilidade de produzir convites digitais, que permitem que você envie pelo celular para os seus convidados, fazer um convite temático é uma boa ideia para começar a dar o clima da festa. Procure na internet elementos do jogo que vai ser o tema da festa e utilize no convite.

Bolo

Existem profissionais que fazem bolos decorados de forma super realista, então essa é

mais uma oportunidade de colocar o tema escolhido para a festa. Por exemplo, se o tema for cassino, que tal um bolo com a imagem de uma roleta no topo?

Decoração

Quando se fala em decoração, estão incluídos balões, painéis, arranjos de mesa,

embalagens para docinhos e salgadinhos, pratos etc. Uma opção é não restringir a

decoração a um jogo específico, mas ao universo gamer por inteiro, usando imagens de

consoles, controles, botões e personagens variados.

Música

Você pode colocar para tocar direto da internet a trilha sonora do seu game preferido, ou de vários deles. Aqui a recomendação é usar a música temática só durante um período da festa, preferencialmente no início, para não entediar quem não é gamer.

Espaço para fotos

Se puder criar um espaço “Instagramável”, vai ser ótimo para os convidados registrarem o momento, compartilhar nas redes sociais e guardar a lembrança dessa noite memorável. Aí vale cercar o local com painéis que levam o visual temático que você escolheu.

Brindes

Os brindes são o toque final da festa, a lembrancinha física que seus amigos vão levar do evento. Pense em um item marcante do jogo para colocar no brinde, que pode ser um chaveiro ou um pequeno bibelô, por exemplo. Será que depois desse artigo você vai se inspirar e fazer a sua própria festa gamer? Conta para a gente nos comentários!