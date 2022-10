Cavalgada das Brutas no Comando 2022 em Imagens

Neste último final de semana São Joaquim foi palco de um evento das Brutas no Comando com a 3° Cavalgada feminina. O grupo contou com o apoio de mais 400 mulheres, com idade entre 5 e 60 anos, engajadas em fortalecer a força feminina através de atividades e ações, adotando o mês de Outubro como homenagem a campanha Outubro Rosa, além de propagar a cultura tradicionalista.

A Cavalgada começou logo cedo no sábado 08 com um evento de laçadas na cancha do CTG Minuano Catarinense e a noite com uma apetitoso carreteiro e um um show todo especial do CAVNEJO para as brutas. Já no domingo elas foram recepcionadas com um especialíssimo café da manhã servido pela Ponto do Pão.

Chegada na cidade:



Logo após as destemidas tradicionalistas se perfilaram com seus cavalos, receberam uma benção e juntas rezaram uma Ave Maria gaúcha e fizeram uma emocionante homenagem a uma integrante que está lutando contra o câncer de mama. As amazonas desfilaram pelas ruas e campos de São Joaquim. Empunhando as bandeiras do grupo das Brutas e as Bandeiras do município, seguidoras do tradicionalismo mostraram a incrível força de vontade, empenho e determinação e fazer essa cavalgada tão ousada com a participação única e exclusiva de mulheres com direito a gritos indígenas de guerra. Na chegada as brutas fizeram uma parada em frente a Igreja Matriz.

Que Durante toda a movimentação, ficou evidenciada alegria e a energia positiva que tomou conta do espaço festivo e acolheu a comitiva em grande estilo. Segundo a comissão organizadora a cavalgada tomou proporções incríveis, visto a integração entre mulheres é visível interesse por movimentos campeiros, ganhando adeptas e deixando uma grande expectativa de uma nova edição para 2023 que a cada ano mais aderem a campanha do Outubro Rosa.

Veja as Imagens: