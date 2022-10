Loja “Luz de São Joaquim” completa 15 anos e recebe Mário Motta em palestra cativante

O celebre comunicador Mário Motta apresentou, na última segunda (10), na casa da cultura uma impressionante palestra com o tema “Repensando a vida, o tempo e o espaço” durante um evento especial em comemoração aos 15 anos da Loja Maçônica Luz de São Joaquim n° 3884.

Após a cativante palestra onde revelou a célebre relação entre o tempo, a vida e até mesmo os princípios fundamentais da ética e seu impressionante currículo de Vida, Mario Motta foi presenteado com os vinhos da Suzin e da Sanjo além de receber as maçãs da Schio. Uma palestra memorável e digna de muitos aplausos.

História da Luz de São Joaquim nº 3884

Os três irmãos fundadores da Loja Luz de São Joaquim, nº 3884, Luiz Carlos Goulart da Silva, Pedro Paulo Goulart da Silva e Nazareno de Oliveira Costa, foram, cada um ao seu tempo, obreiros das Lojas coirmãs Acácia das Neves e Fraternidade Serrana de São Joaquim-SC, ambas filiadas ao GOSC.

Em meados de 2005 esses três irmãos começaram a frequentar as sessões da Loja Luz da Verdade, filiada ao GOB-SC, na cidade de Lages. Incentivados pelos irmãos daquela Loja, onde o irmão Adilson Figueiredo e demais irmãos da Loja mãe, e tantos outros irmãos aqui de São Joaquim. O importante aval do Grão Mestre do GOB-SC, irmão Ibi Silva e do Grão Mestre Geral do GOB Central, Marcos José da Silva, no dia 13 de outubro de 2007, durante a realização do Encontro Nacional do Rito Adonhiramita, na cidade de Lages, fundou-se a ARLS Luz de São Joaquim.

Nestes quinze anos, a Loja cresceu, amadureceu, fortificou-se superou desafios com o trabalho árduo de cada Amado Irmão que dispõe-se, sob todo o arcabouço da vasta literatura maçônica, buscar a evolução de suas famílias, da nossa instituição e de nossa sociedade a partir da mais desafiadora e importante viagem. A de conhecer a si próprio, para que, a partir disso, possamos auxiliar na construção de bases ainda mais fortes nossa sociedade. (Com informações de SERRASC)

Veja as imagens:

Em São Joaquim…

Homenagens…