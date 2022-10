Corpo de turista que caiu nas Cataratas do Iguaçu ao tirar selfie é encontrado

O corpo doturista que caiu nas Cataratas do Iguaçu ao tirar uma selfie foi achado após mais de 24 horas de busca. O acidente ocorreu na segunda-feira (17) no lado argentino do ponto turístico. As informações são do jornal O Globo.

O homem era natural do Canadá e tinha 60 anos. Segundo testemunhas, ele estava na passarela Catarata de Bosetti quando subiu no corrimão de proteção, perdeu o equilíbrio e caiu.

Equipes de resgate iniciaram as buscas já na segunda-feira, mas o trabalho foi dificultado pelo grande fluxo de água. Chuvas intensas atingem a região das Cataratas nos últimos dias.

A vítima foi encontrada por funcionários de uma empresa que faz passeios náuticos próximo da ponte Tancredo Neves na parte brasileira das Cataratas. A Marinha do Brasil foi notificada.

Com informações: Peperi