Aposta de Urubici acerta na Quina da Mega-Sena de R$ 100 milhões

Quinze apostas feitas em Santa Catarina acertaram cinco dos seis números do concurso 2.532 da Mega-Sena, sorteado neste sábado (22), em São Paulo. O prêmio principal acumulou e pode chegar a R$ 115 milhões no sorteio da próxima quarta-feira (26).

De acordo com a Caixa Econômica Federal, o concurso teve as seguintes dezenas: 10 – 14 – 17 – 18 – 23 – 30. Ao todo, 259 apostas acertaram na quina da Mega-Sena e faturaram cerca de R$ 27,1 mil.

Em SC, as apostas foram realizadas em Balneário Gaivota, Blumenau, Brusque, Florianópolis, Itajaí, Joinville, Palmitos, Santo Amaro da Imperatriz, São José e Urubici. Cada uma vai receber R$27.167,77.

Para apostar na Mega-Sena

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal – acessível por celular, computador ou outros dispositivos. É necessário fazer um cadastro, ser maior de idade (18 anos ou mais) e preencher o número do cartão de crédito.