Casos confirmados de dengue crescem 334% em SC neste ano

O número de casos confirmados de dengue cresceu 334% em Santa Catarina entre 2 janeiro e 19 de outubro deste ano comparado ao mesmo período de 2021. De acordo com dados do governo estadual divulgados nesta sexta-feira (21), foram confirmados 82.885 casos da doença, contra 19.098 de 2021. Ou seja, foram registrados 63.787 casos a mais neste ano.

No total do período, o Estado teve 133.738 casos suspeitos de dengue. Além dos casos confirmados, houve 47.344 casos negativos; 2.966 inconclusivos (em investigação) e 543 que permanecem como suspeitos.

A maioria dos casos (80.102) são autóctones, ou seja, foram transmitidos dentro do estado. Conforme o governo, 76 municípios catarinenses atingiram o nível de epidemia à dengue.

Aumenta número de focos do mosquito



Além do aumento de casos confirmados de dengue, Santa Catarina também viu crescer neste ano o números de focos do mosquito Aedes Aegypti. Foram 58.593 focos identificados até 19 de outubro, em 233 municípios. O número representa um aumento de 15% comparado com dados de 2021, quando houve 50.951 focos em 221 municípios

De acordo com o informe epidemiológico do governo estadual, 134 municípios são considerados infestados. Em 2021, o número de cidades infestadas era de 118.

Mortes

Santa Catarina registrou, de janeiro a julho deste ano, 90 mortes por conta da dengue. No total, foram notificados 118 óbitos suspeitos da doença, mas 28 foram descartados.

Entre os municípios catarinenses com mais mortes causadas pela doença, Joinville aparece no topo, com 19 óbitos confirmados- segundo dados do governo estadual. Na sequência, aparecem Brusque (11); Chapecó (10); Blumenau (7) e Palmitos (6).

Campanha de combate ao mosquito

Na quinta-feira (20), o Ministério da Saúde lançou a Campanha Nacional de Combate ao Mosquito Aedes Aegypti, transmissor de doenças como dengue, zika e chikungunya. Com o “Todo dia é dia de combater o mosquito”, a campanha visa mobilizar os cidadãos a participarem efetivamente do combate do mosquito transmissor.

O número de casos de dengue no Brasil subiu quase 185% neste ano, na comparação entre janeiro a outubro de 2022 e o mesmo período do ano passado. Em 2021, foram registrados 478,5 mil casos, número que subiu para 1,3 milhão neste ano. Levantamento do Ministério da Saúde aponta ainda 909 óbitos confirmados pela doença.