Aluno assume direção de ônibus escolar com 35 adolescentes após motorista ter mal súbito e morrer; herói

Aluno percebeu que o motorista estava passando mal e decidiu assumir a direção do ônibus.

Um aluno precisou assumir a direção de um ônibus escolar, com 35 adolescentes, após o motorista do veículo ter mal súbito e morrer. O caso ocorreu na manhã de quarta-feira (29), na cidade de Sertãozinho, no interior de São Paulo.

O acidente ocorreu na rodovia Armando de Sales Oliveira. O grupo saiu de Pontal e seguiam em direção ao Instituto Federal, em Sertãozinho. De acordo com informações da Record TV, o motorista dirigia pela via, quando passou mal e perdeu o controle do veículo.

Um dos estudantes percebeu que o motorista havia perdido a consciência e assumiu a direção do ônibus. Ele pegou o volante e jogou o coletivo para acostamento.

Não houve feridos. Imagens obtidas pela reportagem mostram que o veículo sofreu alguns danos.