Ministério da Saúde alerta para aumento de casos de dengue no Brasil

O Ministério da Saúde alertou para o aumento de casos prováveis de dengue no Brasil. Segundo a pasta, até 31 de outubro, pouco mais de 1,3 milhão de ocorrências foram registradas, correspondendo a 642,8 casos por 100 mil habitantes. A cifra é 183,1% superior ao contabilizado no mesmo período em 2021.

Neste ano, o Centro-Oeste apresentou a maior taxa de incidência de dengue, com 1.944,8 casos/100 mil hab. Em seguida, ficaram as regiões Sul (1.031,9 casos/100 mil hab.), Sudeste (500,3 casos/100 mil hab.), Nordeste (416,0 casos/100 mil hab.) e Norte (233,6 casos/100 mil hab.). Entre os municípios, Brasília e Goiânia apresentam os maiores números de infecções, com 61,5 mil e 48,6 mil notificações, respectivamente.

Até o momento, foram confirmados 1.368 casos de dengue grave e 17.027 de dengue com sinais de alarme, enquanto outras 646 ocorrências seguem sob investigação. A pasta informou ainda que 936 óbitos pela doença já foram registrados, sendo 808 por critério laboratorial e 128 por critério clínico epidemiológico. Outras 125 mortes são apuradas.