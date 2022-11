Tensão; Coreia do Norte lança míssil intercontinental, e Japão pede que moradores busquem abrigo

Lançamento, na manhã desta quinta (3), falhou, segundo Coreia do Sul, e caiu no mar. Disparo acontece um dia depois de mísseis de exercício militar de Pyongyang atingirem o espaço marítimo sul-coreano. Washington e Seul têm realizado manobras conjuntas na área e temem que o governo norte-coreano esteja preparando novo teste nuclear.

Em uma nova escalada de tensões na região, a Coreia do Norte lançou nesta quinta-feira (3) um míssil balístico internacional em direção ao Japão. Por causa do lançamento, o governo japonês emitiu um alerta para que cidadãos no norte do país buscassem abrigo, mas o míssil caiu no mar.

No dia anterior, a Coreia do Norte havia feito um lançamento recorde de mísseis em um só dia – 23 – durante um exercício militar, em retaliação às recentes manobras conjuntas dos Estados Unidos e da Coreia do Sul na região. Desta vez, no entanto, alguns dos mísseis atingiram o espaço marítimo da Coreia do Sul, que revidou.

“Esta ação ressalta a necessidade de todos os países implementarem totalmente as resoluções do Conselho de Segurança da ONU, que visam proibir (a Coreia do Norte) de adquirir as tecnologias e materiais necessários para realizar esses testes desestabilizadores”, declarou a Casa Branca em um comunicado.

Os Estados Unidos condenaram o disparo do míssil balístico internacional desta quinta e, em resposta, decidiram prolongar os exercícios aéreos na região, o que tem provocado a ira do governo norte-coreano.

Por conta do disparo, moradores da ilha sul-coreana de Ulleungdo, no leste do país, e de cidades do norte do Japão receberam alertas para procurar abrigo por volta das 08h (20h no horário de Brasília). Após constatar que o míssil caiu no mar, o governo japonês desativou o alerta.

Com informações: G1