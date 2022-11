Vexpert Conexão 360° abre as suas portas em São Joaquim – Confira as novidades

Inaugurada na manhã desta sexta-feira (18), em São Joaquim a mais nova solução em serviços de telecomunicações a Filial da Vexpert Conexão 360° com serviços de Internet Fibra, telefonia móvel e fixa e planos de TV. Atendimento local suporte 24 horas.

A nova loja está localizada na Rua Marcos Batista, ao lado da Casan e apresenta já sua Promoção Black da VEX com o combo da Fibra 400mb + Chip 4gb da telefonia móvel por apenas 119,00 de mensalidade, sendo que, neste plano a velocidade da internet de 400mb e você ainda leva a VEXPLAY, o roteador e instalação inclusa, brindes exclusivos e o suporte premium.

A Vexpert foi fundada em junho de 2005, originalmente com nome de Experts, inicialmente atuando no ramo de assistência técnica e venda de equipamentos de informática. Em 2007 passou a ser um provedor de internet. Hoje é uma das maiores empresas no ramo de telecomunicações em Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A Vexpert possui cobertura em mais de 50 cidades de SC e 01 do RS.



Provedor completo com fibra óptica, telefonia fixa e móvel e TV na fibra.

A Inauguração



Fornecer ao cliente, a melhor experiência em serviços de telecomunicações com pioneirismo e dedicação, conectando pessoas, ideias e sonhos ao mundo.

Procuramos resolver as demandas apresentadas com transparência, agilidade e compromisso com o cliente.

Rua Marcos Batista, 391. Centro de São Joaquim.

Site:

https://www.vexpert.com.br/vexpert-residencial-a/