Magia, emoção e encantamento marcaram a abertura do 2°Jardim de Luzes de Bom Jardim da Serra; Veja o vídeo

A noite de sábado (19) foi aberto oficialmente 2° Jardim de Luzes da cidade na praça central de Bom Jardim da Serra que ganhou cores e luzes com a decoração natalina. Na abertura oficial, o público pode acompanhar enchendo os olhos de emoção todos que aguardavam ansiosamente para conferir os detalhes ficaram encantados. O Natal Jardim de Luzes de Bom Jardim da Serra conta com uma decoração rica em detalhes, cores e luzes, encantando os moradores e visitantes.

Após a solenidade de abertura, aconteceu o acendimento das luzes natalinas coordenado pelo Prefeito Municipal Pedro Ostetto com a recepção da chegada do tão esperado Papai Noel onde recebeu as chaves na praça central pelo prefeito. Em seguida, a magia natalina tomou conta da praça central de Bom Jardim da Serra.

Com a apresentação do Colégio Adolfo José Martins. A abertura Do natal luzes de Bom Jardim da Serra contou com a apresentação do coral show vozes liberdade de Lages. Participaram as Secretarias Municipais, Escolas e teve a presença especial do Papai Noel encantando a todos os presentes.

A magia de natal tomou conta da praça central de Bom Jardim da Serra, as apresentações abrilhantaram e encantaram a noite Bomjardinense.

“Estamos inovando no Natal, podem ter certeza que não faltou esforço e amor. É uma satisfação especial vivermos esse momento. . “Nós recebemos o desafio de fazer um grande evento e cumprimos, construímos com muito amor e dedicação. ‘A magia do natal’ reflete a disposição de uma equipe que se uniu por um propósito, o resultado é um Natal de muita esperança”, disse Sandra, secretária de turismo.

Em pronunciamento o Prefeito Municipal Pedro Ostetto agradeceu o empenho e a dedicação de todos na realização deste evento e destacou que “estamos trabalhando bastante para oferecer aos moradores da nossa cidade, tudo aquilo que o nosso povo merece, e este evento com toda a certeza vem para somar e marcar a nossa vida, este é o nosso objetivo e é por isso que lutamos diariamente. Que o Espírito do natal esteja todos os dias na nossa vida, contagiando, familiares e amigos, feliz natal a todos os moradores da nossa cidade” disse.

