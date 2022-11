CDL divulga o horário de Natal e Fim de Ano 2022 em São Joaquim

A Câmara de Dirigentes Lojistas de São Joaquim – CDL divulgou, nesta semana, os horários especiais de Natal e Final de Ano 2022, oferecendo ao consumidor de São Joaquim uma grande flexibilidade de horário para realizar suas compras de Natal que começará a valer a partir de dezembro.

A proposta é que os horários sejam estendidos a partir da segunda semana até às 18:30 e nos sábados com horários extras. Já mais próximo da semana do Natal, horário estendido deverá ser até às 19h e aberto ao domingo a tarde no dia 18 de dezembro.

Na semana do Natal, o comércio local ficará aberto até às 20 horas da noite. Já no sábado (24), na véspera do Natal, o comércio abre das 80h30min às 17h sem fechar ao meio-dia. E no sábado, dia 31, as lojas ficarão abertas até o meio-dia. Dinamizando, ainda mais, o tempo do consumidor em suas Compras de Natal e Final de Ano.

Veja como funcionará os horários em São Joaquim