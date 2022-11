Lages Garden Shopping comemora 8 anos e anuncia novos investimentos

Polo de compras, lazer, convivência, entretenimento e experiência na Serra Catarinense, o Lages Garden Shopping completa 8 anos e motivos não faltam para comemorar. O empreendimento anunciou na noite de terça-feira, 22 de novembro três novas operações para os próximos meses. Entre elas, a Shopmasp – maior rede de artigos esportivos de Santa Catarina e uma das 10 maiores do Brasil

O principal destino de compras, lazer e entretenimento da Serra Catarinense comemorou seu aniversário de 8 anos com um super show do cantor Charles Master, ex-vocalista da banda gaúcha TNT, na terça-feira, 22. O público lotou o Lages Garden Shopping e se divertiu com sucessos, como: Cachorro Louco, Nunca mais voltar, Não sei, Gata Maluca, O mundo é maior que teu quarto e outros.

Um momento para celebrar. O Gerente de vendas e marketing do Lages Garden Shopping, Guilherme Letti, aproveitou a oportunidade para anunciar novidades. Nos próximos meses, chega ao empreendimento o Muve Indoor – uma área de lazer e entretenimento com mais de 200m² que promete diversão para toda a família. Outro investimento que está confirmado é a Shopmasp-maior rede de artigos esportivos de Santa Catarina e uma das 10 maiores do Brasil. E ainda, Amesii, um centro de distribuição de produtos de beleza.

“Empreendimentos que chegam para somar. Outros negócios estão em processo de viabilidade, porém por questões de contrato, ainda não podemos divulgar. Mas logo, tenho certeza que teremos mais novidades”, revela.

Com uma estrutura de mais de 22mil m² de área construída, o Lages Garden Shopping é o maior centro de compras da Serra Catarinense. Ao longo de 8 anos, o empreendimento se consolidou como o shopping da família, tornando-se um grande polo de compras, lazer, convivência, entretenimento e experiência.

Atualmente, 91 operações estão em funcionamento. Um investimento de mais de 150 milhões, o Garden emprega diretamente mais de 700 pessoas e movimenta mensalmente cerca de R$10 milhões. “O shopping mostrou que veio para ficar. Os eventos semanais contribuem para um aumento expressivo de público frequentador. A taxa de ocupação está próxima a 76%, muito diferente do cenário de 2014, quando foi inaugurado”, destaca Guilherme.

Mesmo diante das dificuldades enfrentadas pelo varejo nos últimos três anos, o shopping se manteve em crescimento. Segundo dados da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce), no cenário da região Sul, o Garden foi um dos poucos shoppings do sul do Brasil a superar os números do período pré-pandemia.

Para o gerente esse resultado mostra a força, resiliência e persistência dos lojistas, razão de existir do shopping para superar os obstáculos. Em reconhecimento, o Shopping presenteou os lojistas com um troféu. “Nossos lojistas merecem todo nosso respeito e admiração. Todos demonstraram uma capacidade empreendedora ímpar, apostam e acreditam no shopping. Nesses anos muitos reinvestiram no empreendimento, ampliaram lojas, abriram novas operações e cresceram junto ao empreendimento que atualmente conta com investidores de diversos estados do Brasil (MS, TO, DF, PR, RS) e até mesmo do exterior”, destaca.

Por Catarinas HubSC Comunicação || Texto e fotos: Lizzi Borges