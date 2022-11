Doro é o novo presidente da Câmara de Vereadores de São Joaquim em 2023

A Câmara de Vereadores de São Joaquim realizou, nesta última segunda (21,) a eleição para a escolha da Presidência do biênio 2023/2024 e elegeram o Vereador Teodoro Nunes de Jesus (União Brasil) para a sucessão no comando da Casa Legislativa.

Teodoro disputou com o Vereador Liander Padilha o cargo da Presidência e venceu a disputa por 6 votos a 3 em uma eleição que definiu também a mesa diretora da Câmara de Vereadores de São Joaquim que será composta por: Presidente Teodoro Nunes de Jesus, Vereador Marcio Eron de Souza vice-presidente e primeira secretária Ana Matos.

“Tivemos então, nessa segunda-feira (23) a eleição para o próximo biênio, eu quero agradecer os 6 votos e dizer que estamos prontos para trabalhar com os 9 vereadores pelo desenvolvimento do nosso município. Iremos trabalhar em prol de São Joaquim, com o executivo e legislativo unidos, para fazer um trabalho de honra para todos os joaquinenses.” Destacou o Vereador Doro

Já o vereador Liander Padilha agradeceu os votos recebidos e declarou boa sorte ao novo Presidente

“A gente sempre manteve uma visão clara entre os poderes que precisam de harmonia e também fiscalização, isso faz parte do legislativo. E são motivos como esse que fizeram a gente levantar outra chapa, em oposição ao governo, para concorrer a Presidência da Câmara. Desejo agora o sucesso ao ganhador Teodoro nesse biênio, que Deus abençoe ele e abençoe também o seu mandato e para que ele possa sim fazer uma excelente administração na Câmara de Vereadores“. Finalizou o Vereador Liander Padilha.