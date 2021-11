TikTok, jogos caça-níquel e palavras cruzadas conquistam o público

Os hábitos mundiais estão em constante mudança e evolução e todos os anos surgem novas opções. O TikTok, os jogos caça-níquel e as palavras cruzadas foram algumas das opções mais populares em 2021 e abaixo será possível conhecer um pouco mais sobre os motivos para eles conquistaram tanto o público nacional quanto o internacional.

Aplicativos sociais como TikTok dominaram as primeiras posições

Segundo dados levantados pela App Annie em 2020 e divulgados recentemente, o Tiktok conquistou o público mundial e passou da quarta colocação para o cobiçado posto de app mais baixado em todos os cantos do planeta.

A plataforma chinesa ficou famosa pelo seu conteúdo praticamente infinito composto de vídeos curtos de até três minutos sobre os mais diversos tópicos, que vão de receitas e reviews de restaurantes até formas de registros de viagens, aliada a uma usabilidade simples e intuitiva que permite passar horas navegando no app sem perceber a passagem do tempo.

A forma inovadora de consumir conteúdo no TikTok fez com que o app superasse até mesmo o conjunto de aplicativos do Facebook, que recentemente mudou de nome para Meta e é composto, além do antigo app titular, pelos apps de comunicação WhatsApp e Messenger e o aplicativo de compartilhamento de vídeos e fotos Instagram.

Ainda de acordo com dados da App Annie, enquanto no âmbito global o TikTok é seguido diretamente pelos apps do grupo Meta, no Brasil as próximas posições são ocupadas respectivamente por Telegram, Instagram, Pinterest e Twitter.

Vale mencionar ainda que o tempo total que as pessoas passam no TikTok assistindo vídeos de diversos gêneros aumentou de forma significativa ao redor do mundo e em países como o Reino Unido o app chinês já conta com mais horas de visualização que plataformas tradicionais como o YouTube.

Apesar da grande diversidade dos vídeos exibidos no TikTok, segundo a App Annie os conteúdos mais populares estão relacionados músicas, tanto covers quanto trechos de originais, e comédia, o que inclui tanto stand-up quanto esquetes.

O chamado “efeito TikTok” inclusive tem servido para popularizar as músicas apresentadas na plataforma diversos e outros setores, como o dos livros, também têm se beneficiado de forma significativa pelas menções por influencers no app.

Jogos de celular e caça-níquel também conquistaram muitos usuários

Outro tipo de opção de entretenimento rápido que conquistou os brasileiros foram os diversos jogos caça níquel. Disponíveis tanto em PCs quanto em tablets e smartphones, essas modalidades permitem jogar durante qualquer pausa da rotina independente da hora ou lugar.

Existem diversas modalidades populares, mas uma das principais é a Fire Joker. O título conta com três rodas e cinco linhas, além disso, se o usuário conseguir duas rodas o mesmo símbolo e não ganhar o prêmio ele pode girar novamente.

A simplicidade das mecânicas do jogo aliadas a praticidade de poder jogar livremente em qualquer lugar fez com que o número de entusiastas desses jogos crescesse de forma expressiva.

Somando a isso o fato de que os valores apostados no título podem ser multiplicados em até dez vezes pelos usuários, não é surpresa que, de acordo com dados recentemente divulgados pela Grand View Research, a expectativa global é que o setor de cassinos online, cujo maior expoente são os caça-níqueis, cresça mais de 10% ao ano nos próximos seis anos.

Segundo os dados da Grand View, o setor como um todo deve atingir mais de 127,3 bilhões de dólares até 2027 e mercados como a Ásia e a América Latina, com destaque para o Brasil, são apontados como alguns dos principais expoentes em relação a esse crescimento.

Palavras cruzadas também cresceram muito e conquistaram o público

Relativamente antigas, as palavras cruzadas ganharam destaque nos últimos anos devido ao lançamento de seções dedicadas a elas em sites espalhados pelo mundo, que permitiram que usuários de todas as idades redescobrissem sua paixão por essa opção de entretenimento.

Existem diversos exemplos de sucesso que mostram essa tendência global, mas o principal case é o do jornal norte-americano The Independent. Após encerrar a produção de sua versão física o veículo se tornou exclusivamente digital e um dos segredos para o seu sucesso é a disponibilização das palavras cruzadas.

Segundo o próprio The Independent, a sua seção de “Puzzles”, que também conta com jogos como xadrez, sudoku e mahjong, tem sido a mais visitada do site e é responsável por mais de 55 mil usuários e mais de 186 mil visualizações mensais.

A seção de palavras cruzadas é uma das favoritas e os usuários passam em média mais de 13 minutos no site do The Independent se divertindo com elas. Para se ter uma ideia isso é quase quatro vezes a média de 3,8 minutos do setor de jornalismo.

Vale mencionar ainda que, assim como ocorre com os caça-níqueis, uma parte significativa dos usuários acessa o site para jogar as palavras cruzadas por meio dos seus dispositivos móveis – nesse caso sendo responsáveis por cerca de 47% das conversões do site.

Os usuários passam em média 13,5 minutos no site jogando, em comparação com a média do setor de 3,8 minutos. E cada jogo está prendendo a atenção do usuário por mais tempo do que a taxa de rejeição média da indústria de 55,56%. Os jogos obtêm uma taxa de rejeição de apenas 11,46% dos usuários, de acordo com a publicação.

