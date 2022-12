Enquanto isso, a mostra do multiartista Juarez Machado segue aberta para visitação



Por conta das fortes chuvas, a exposição do artista Luiz Arthur Montes Ribeiro, que seria lançada no próximo sábado, 3 de dezembro, na Galeria de Arte da Villa Francioni, em São Joaquim, foi adiada para o dia 11 de fevereiro de 2023.

A mostra intitulada “Borboletas Aladas e seus jardins imaginários” será inaugurada às vésperas da Vindima – festa da colheita de uva em toda região Serrana – e ficará disponível para visitação até meados de abril. Mas a Galeria não ficará sem belíssimas artes até lá. A exposição do artista Juarez Machado permanecerá alimentando a cultura do lugar.

“In Vino Veritas”, de Juarez, conta com 20 gravuras inéditas produzidas em Paris, com temas variados – vinhos, tango, jazz, festas – e castelos e estão à venda. Esta exposição conta com a curadoria de seu irmão Edson Machado, também responsável pela gestão cultural da Galeria de Arte da VF e diretor do Instituto Internacional Juarez Machado, de Joinville.

SERVIÇO



O QUE? Exposição de Montes Ribeiro na Galeria de Arte da Villa Francioni é adiada para 2023

ONDE? Galeria de Arte da Villa Francioni, em São Joaquim. Rodovia SC 114, km 300 – São Joaquim/SC

QUANDO? Abertura 11 de fevereiro de 2023. Poderá ser visitada até meados de abril de 2023

QUANTO? Gratuito

Foto divulgação Instituto Montes Ribeiro – artista Luiz Arthur Montes Ribeiro

Foto: Max Schwoelk – artista Juarez Machado