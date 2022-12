Homem atropela búfalo e acaba preso em Capão Alto com pistola

Início da madrugada desta quinta-feira, (01/12), o motorista de um veículo Ford Ka placas de Lages, ao trafegar pela SC-390 em Capão Alto, acabou atropelando um búfalo, que cruzou a rodovia. O bufalo, ferido, ficou deitado às margens da rodovia. O condutor de 35 anos, se fez presente no local e relatou que o búfalo era da fazenda Morro Espia, na qual o mesmo é funcionário. Qual relatou que pessoas que transitam na fazenda, teriam deixado as porteiras abertas, facilitando o acesso do animal para a Rodovia. Foi ofertado o teste do etilômetro ao condutor, tendo como medida realizada o valor 0,00mg/l. O animal foi removido do local pelo funcionário da fazenda. O motorista estava muito nervoso, isso levantou suspeita, então os PMs, fizeram uma geral no veículo, e no porta malas foi localizado uma pistola Cal 380 carregada com 15 munições intactas e mais um carregador sobressalente com 13 munições intactas dentro de uma mochila sem a devida documentação para o transporte. O homem foi conduzido a Delegacia de Polícia.

Fonte: Posto 11 Palmeira – PMRv/SC