SC tem alerta de baixa umidade que pode causar dores de cabeça e desidratação

Após as fortes chuvas que causaram alagamentos pelo Estado, a condição do tempo para esta quarta-feira (7) deve finalmente mudar e trazer o retorno da presença do sol e do calor para Santa Catarina, segundo dados da Defesa Civil.

Conforme o boletim meteorológico, apesar do tempo firme, a presença de uma área de baixa pressão no oceano pode contribuir para maior presença de nuvens no Litoral do Estado, principalmente no final do dia desta quarta-feira.

A Defesa Civil também alerta para a baixa umidade neste período, especialmente na parte da tarde, onde a umidade deve ficar abaixo dos 40% dos Planaltos ao Extremo Oeste, configurando risco baixo para ocorrências como desidratação e dores de cabeça.