Argentina vence final histórica contra a França na Copa do Catar

Argentina vence o Duelo e conquista o título de campeã da Copa do Mundo 2022.

A Argentina conquistou pela terceira vez a Copa do Mundo neste domingo, após vencer a França no Estádio Lusail, no Catar.

Parecia um jogo fácil para a Argentina na final da Copa do Catar, no estádio Lusail. Mas foi um enredo dramático, em que o jogo foi para os pênaltis depois do empate de 3 a 3 na prorrogação e a seleção argentina venceu nos pênaltis, por 4 a 2.

Ainda no primeiro tempo Lionel Messi marcou um gol de pênalti (discutível) e iniciou a jogada do lindo gol de Di Maria. E passou a sobrar no jogo, até os 35 minutos do segundo tempo. Foi quando Mbappé fez um primeiro gol de pênalti e na sequência outro no canto esquerdo do goleiro Emiliano Martínez.

A Argentina sentiu a substituição de Di Maria no começo do segundo tempo e a França cresceu na partida. Na prorrogação, o jogo ficou muito equilibrado, com ataques para os dois lados e muitas, muitas chances de gol. Messi fez o terceiro, em que a bola chegou a ser tirada de dentro do gol. E Mbappé fez de pênalti.

Uma final histórica.

A campanha da Argentina

A Argentina começou a Copa perdendo da Arábia Saudita, a maior zebra das Copas do Mundo. Nunca um time tão favorito havia perdido de virada. Depois disso, o técnico Lionel Scaloni mudou as escalações, as formações e o esquemas táticos nas seis partidas seguintes. O time foi melhorando e passou a encantar.

Na final contra a França, um time sempre ofensivo, o técnico voltou a escalar Di Maria como titular. O meia entrou nos três primeiros jogos, sofreu com dores no quadríceps e retornou só contra a Holanda nas quartas de final. O camisa 11 argentino perdeu a final da Copa de 2014 por lesão, mas esteve em campo na conquista da Copa América de 2021.