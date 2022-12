Uma das épocas mais esperadas do ano, seja para crianças, adultos e, também, o comércio. O Natal é considerada a data mais importante para o setor.

E pensando na comodidade e na satisfação do consumidor, principalmente os que ainda não fizeram as suas compras de Natal, as lojas Pé Kente anunciaram horários especiais neste domingo (18) e durante a próxima semana. No domingo, as lojas abrirão às 14h e o horário de fechamento será às 18h.

Confira: