Rebanho de bois invade BR-101 e causa acidente no Sul de SC

Um rebanho de bois invadiu a BR-101 e provocou um acidente no domingo (18) em Garopaba, no Sul de Santa Catarina. De acordo com informações da CCR Via Costeira, três veículos com quatro pessoas se envolveram na colisão, mas ninguém ficou ferido.

O acidente ocorreu por volta das 19h55, segundo a concessionária. Os carros trafegavam no sentido sul da rodovia quando colidiram contra o rebanho de bois que havia invadido a pista.

Houve registro de congestionamento no local até a retirada dos animais. Na manhã desta segunda-feira (19), o trânsito já estava normalizado no local.