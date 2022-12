Incêndio atinge parte do Santuário Nacional de Aparecida nesta quarta-feira

Um incêndio atingiu uma parte da Basílica do Santuário Nacional de Aparecida, por volta das 08h00 desta quarta-feira (21), na cidade de Aparecida, interior do Estado de São Paulo.

Segundo informações, o fogo começou na capela das velas, local onde os visitantes acendem várias velas de todos os tamanhos, uma em cima das outras, o dia todo.

A assessoria do Santuário Nacional de Aparecida confirmou que, às 8h, houve um princípio de incêndio neste espaço.

Informou ainda que o princípio de incêndio ocorreu devido a uma vela colocada com embalagem na bancada de velas.

“A equipe de brigadistas atuou e logo o problema acabou. Ninguém se feriu”, disse a nota.

O Corpo de Bombeiros confirmou que não foi acionado para conter esse incêndio.



Em atualização.