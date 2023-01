Cresol promove ações de Natal

Atividades buscaram promover a solidariedade e o desenvolvimento social

O encerramento de 2022 foi mais que especial para 2205 pessoas que foram beneficiadas pelas ações sociais de natal realizadas pela Cresol Planalto Serrano. As atividades, realizadas de 10 a 28 de dezembro, contaram com a parceria das instituições filantrópicas, sem fins lucrativos e municipais de São Joaquim, Lages, Ponte Alta, Correia Pinto e Otacílio Costa.

Dentre as ações, foram realizadas: Doação e apoio ao Rotary Club Norte de Lages (SC), com a entrega de cestas às crianças e adolescentes do município; Doação ao Grupo de Apoio aos Renais Crônicos de Lages (GRAARC), com entrega de cestas e realização de almoço de confraternização dos assistidos pelo Grupo; Doação ao Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) de São Joaquim (SC), que oportunizou um momento de descontração e diversão aos adolescentes; Doação e parceria com a Rádio Difusora de São Joaquim na compra de cestas básicas que foram doadas a famílias carentes do município. Além disso, foram realizadas demais entregas de cestas de Natal com a iniciativa e participação da Cresol nos municípios de Ponte Alta, Correia Pinto, Lages e Otacílio Costa, nos bairros dos municípios.

“Com estas ações a Cresol reforça o compromisso com as comunidades em que está inserida. Seja ao lado de entidades parceiras ou por iniciativa própria, sempre visando cumprir seu papel como promotora de desenvolvimento social, levando ainda mais alegria neste momento tão especial”, destaca Antonio Luis Guimarães, diretor comercial da Cresol Planalto Serrano.