Quais são os diferentes tipos de apostas no futebol?

Qualquer apostador pode ficar confuso com as diversas opções de apostas de futebol disponíveis. As apostas em futebol podem ser feitas de várias maneiras hoje em dia. A maioria dos apostadores só aposta no resultado final de um jogo após 90 minutos. Entretanto, as várias outras opções de apostas podem se mostrar mais eficazes.

Há, no entanto, uma série de maneiras adicionais de apostar em jogos de futebol. Neste artigo, vamos passar por algumas das categorias mais populares de apostas em futebol.

Você será mais capaz de decidir que tipo de aposta de futebol lhe convém melhor depois de conhecer as diversas variedades que são fornecidas. Isto o ajudará a escolher suas apostas para o belo e diversificado jogo de futebol.

Os vários tipos de apostas em futebol

Um passo importante para embarcar em uma emocionante aventura de apostas é selecionar uma das principais casas de apostas de apostas esportivas. Uma vez feito isso, você deve entender os vários tipos de apostas de futebol para que possa fazer uma aposta mais informada. Isto também o ajudará a escolher suas apostas para o maravilhoso e diversificado jogo de futebol.

Resultado final da partida

Este tipo de aposta é bastante simples. Uma aposta no resultado final do jogo, em sua forma mais simples, é uma aposta no time que você acha que ganhará o jogo. Para cada uma dessas apostas, você tem três opções: ou ganhar em casa ou fora, ou um empate.

Dependendo do jogo, as chances mudam. Por exemplo, uma partida de copa entre Liverpool e Accrington Stanley terá o que é conhecido como odds-on price, como 10 para 1 em (1/10), o que significa que para cada £10 apostados, você terá um lucro de £1 em uma vitória em casa, enquanto uma vitória fora terá odds mais longas, como £10 de lucro para cada £1 apostado em uma vitória fora.

Dupla chance

A dupla chance e a aposta na pontuação final do jogo são muito semelhantes. A diferença fundamental é que você pode se defender contra duas possibilidades. Vamos continuar usando a comparação Liverpool vs. Accrington. Se você quisesse aumentar suas chances de ganhar, você poderia apostar se o Liverpool venceria ou empataria. No entanto, fazer isso teria piores chances de perder, pois suas chances de perder diminuíram.

Aposta no resultado correto

A pontuação correta é outro tipo de aposta que envolve simplesmente a previsão da pontuação final de uma competição de futebol. É simplesmente insuficiente para prever qual equipe ganhará; é preciso prever corretamente o placar final. Este é um tipo de aposta complicada e arriscada, mas que, no entanto, paga mais. Daí, a razão. Se escolher a margem de vitória do Liverpool sobre o Accrington, que é um favorito claro e forte, aumentará suas chances de vencer, faça-o.

A maioria dos livreiros fornece linhas de pontuação do mesmo tipo. É aí que você escolhe entre uma variedade de linhas de pontuação, tais como 1-0, 3-0 ou 2-1. Suas chances aumentam e suas chances diminuem em certas situações. Mas elas ainda serão mais lucrativas do que a aposta no resultado final da partida.

Apostas em Goalscorer

Outro tipo de aposta esportiva é a previsão do marcador de gols. Outra aposta que todo agente de apostas oferece é a capacidade de prever quem marcará gols. Estas apostas podem ser feitas no primeiro, último ou pontual goleador. Você é solicitado a escolher o jogador que você acredita que marcará depois de receber um preço. Naturalmente, se você selecionar um primeiro ou último marcador, ele deverá marcar o gol de abertura ou de encerramento do concurso, respectivamente. Mesmo que seja desolador ver seu primeiro goleador favorito marcar o segundo ou terceiro gol, apostar no mercado de artilheiros ocasionais lhe dá maiores chances. Você ganhará se seu jogador preferido marcar em qualquer momento do jogo.

Ambas as equipes pontuam

Selecionar competições onde se antecipa que ambos os times marquem é outro tipo comum de apostas de futebol que você pode fazer. Tal previsão é considerada um pouco mais fácil do que prever quem vai ganhar um jogo porque vem com a gratificação adicional de sempre ter uma chance de ganhar até o final. Uma vitória por 5-0 ainda sendo divertida para se assistir é incomum.

Meio período e período integral

O meio tempo e a aposta em tempo integral são muito idênticos ao “resultado da partida” mencionado anteriormente. A principal distinção é que você deve prever quem, se alguém, irá assumir a liderança após o intervalo e qual equipe sairá vitoriosa após 90 minutos.

Pode parecer seguro presumir que o Liverpool vencerá ambos os jogos em seu cenário Liverpool vs. Accrington. Você obteria melhores chances apostando neste resultado nos dois sentidos do que no resultado da partida como um todo. Entretanto, se as escalações iniciais forem reveladas e você perceber que seus jogadores-chave estão no banco, você poderá apostar em um empate no intervalo e uma vitória no final da partida, já que os jogadores-chave seriam apresentados mais tarde.

Além disso, também lhe dá a liberdade de apostar em uma mudança dramática, como a Accrington liderando no intervalo e o Liverpool levando a partida.

Conclusão

Independentemente do tipo de aposta de futebol que você tenha escolhido colocar, você precisa fazer o necessário antes de seguir em frente. Você deve passar algum tempo estudando os jogos e os times nos quais você quer apostar para conhecer aqueles com as melhores chances de vencer.