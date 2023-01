Médica é a nova diretora do Hospital Tereza Ramos

O importante hospital referência para toda a serra catarinense o Hospital Geral e Maternidade Tereza Ramos está sob nova direção. Foi anunciada na noite desta terça-feira (03), pela secretária do estado da saúde Carmen Zanotto, a médica Cristina Subtil como nova diretora do maior hospital público de Santa Catarina.

Quem é Cristina Subtil?

Graduada em Medicina pela Universidade de Caxias do Sul – UCS (1985). Especialista em Pediatria, com Residência Médica no Hospital da Criança Conceição em Porto Alegre/ RS . Médica Pediatra, aposentada, da Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina, ela atuou durante 27 anos na área de Neonatologia do Hospital Teresa Ramos. Professora Universitária da Uniplac, onde exerceu a coordenação do Curso de Medicina Uniplac. Foi Secretária da Saúde de Lages no período de 2013 a 2015. Tem Mestrado em Saúde Pública pela Universidad de La Integración de Las Americas UNIDA – Asuncion– PY desde 2015. Coordenadora do Programa de Residência Médica em Pediatria do Hospital Seara do Bem Materno Infantil desde 2020. Ela também foi vereadora de Lages no período de 2005 a 2008.

A nomeação da médica Cristina Subtil como diretora do Hospital Tereza Ramos constará no diário oficial desta quarta-feira (04).



Com informações SCC10