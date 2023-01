Como contornar os desafios de vender sex shop online 

Com a explosão nas vendas de produtos eróticos devido ao isolamento social, muitas pessoas começaram a vender esses produtos online para ganhar uma renda extra ou simplesmente para iniciar um novo negócio por meio do empreendedorismo.

Mas, apesar da boa recepção do público, há desafios na venda de produtos de entretenimento adulto nas mídias sociais, comércio eletrônico e outros meios online.

Lidando com tabus sexuais

Muitos assuntos são considerados tabus em nossa sociedade e muitas práticas estão envoltas em mistério e ignorância (não no sentido pejorativo, mas na falta do conhecimento).

Portanto, alguns brinquedos e produtos sexuais despertam desconfiança na maioria das pessoas por estarem associados a atividades consideradas negativas.

Vender sex shop online exige um trabalho de construção da marca e do público para enfrentar esses tabus e desmistificar as atividades com naturalidade e conhecimento.

As pessoas têm vergonha

Aqui no Brasil já houve um tempo que até sex shops físicas abriam e conseguiam se manter, mas as pessoas claramente tinham vergonha de entrar nesses lugares por medo dos julgamentos.

Até fazer perguntas era embaraçoso. No mundo da internet, as pessoas tendem a pensar que isso vai passar, mas essa não é a realidade completa.

A confusão passou para outro estágio e muitas pessoas desistem da compra porque seu pedido pode dizer o que compraram.

Por isso, investir em embalagens neutras com uma grande marca que nada tenha a ver com produtos adultos do mercado erótico é uma solução muito boa.

O público quer ver e tocar antes de comprar

Um dos maiores desafios para os vendedores de sex shop online é que as pessoas não podem tocar e ver fisicamente os produtos.

Existem várias maneiras de evitar isso. Por exemplo, coloque muitas informações não apenas sobre dimensões e funções físicas, mas também sobre tudo o que ajuda as pessoas a comprar.

Encontrando a plataforma perfeita para vender online

Se você está construindo um site de comércio eletrônico para vender sexshop online, você descobrirá que existem muitas plataformas disponíveis que são vendidas como fáceis e intuitivas de usar e configurar. Essa pesquisa pode levar muito tempo e, com o tempo, você aprenderá o que funciona e o que não funciona para o seu caso.

Embora isso seja verdade (fácil e útil), como empresário você tem muito em que pensar e fazer para que o negócio funcione, desde questões burocráticas até outras coisas mais simples.

É por isso que você descobre que não pode fazer tudo sozinho. Nosso conselho é investir em uma empresa de consultoria ou marketing digital que possa fornecer o caminho e delegar algum trabalho para pelo menos focar na escolha de um site de e-commerce para vender sexo online.

Outra maneira de evitar essa opção se você não tiver orçamento para construir um site é começar a vender por meio de redes sociais ou círculos de conhecidos para aumentar seu público.

