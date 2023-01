Bombeiros alertam para cuidados com animais peçonhentos durante o verão em Santa Catarina

O verão favorece as “aparições” de cobras : é a estação na qual as serpentes abandonam os seus ninhos. Desde novembro até esta segunda-feira (9), foram registradas muitos resgates de cobras pelo CBMSC (Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina).

A estação do verão traz a proliferação de animais peçonhentos, sendo aqueles que produzem veneno, como serpentes, aranhas e escorpiões. Com isso o número de acidentes tende a aumentar até o mês de março, ainda mais após a grande incidência de calor e até mesmo de dias chuvosos em todo o Brasil.

Segundo o Capitão do Corpo de Bombeiros de Chapecó, André Nunes, os cuidados são primordiais para prevenir picadas e transtornos causados por esses bichos, o clima atual faz com que os animais peçonhentos migrem para outros lugares, buscando ambientes mais secos. Confira algumas dicas para prevenir riscos destes incidentes.

– Evite o acúmulo de lixo e entulho

– Mantenha jardins e terrenos baldios limpos

– Apare o gramado e recolha folhas caídas

– Coloque lixo em sacos plásticos e feche-o corretamente

– Vede aberturas da casa podem facilitar o acesso dos animais, como soleiras de portas e ralos

– Examine roupas, calçados, toalhas e roupas de cama antes de usá-las

– Evite andar descalço

– Use luvas de proteção ao trabalhar com materiais estocados (ex: lenha)

Ainda conforme Nunes, em casos de acidentes com animais peçonhentos, o cidadão deve procurar a unidade de saúde mais próxima, e se possível, identificar também o tipo de animal. Confira algumas dicas de prevenção do Corpo de Bombeiros. – Lave o local com água e sabão

– Mantenha a vítima em repouso absoluto (não a faça caminhar, correr, etc)

– Remova anéis, pulseiras, braceletes e outros adornos

– Se a vítima estiver consciente, ofereça água para ela beber

– Eleve o local afetado

– Se possível, leve o animal para identificação (mesmo morto)

– Assim que possível ligue para o Centro de Informações Toxicológicas

– Leve a vítima ao pronto-socorro imediatamente

Primeiros Socorros

Não faça

– Não corte o local da picada

– Não amarre o membro ou faça torniquete

– Não chupe o local da picada

– Não coloque substâncias no local da picada

Com informações: ClicRDC