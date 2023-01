Show Nacional com DJ Chris no Beat atrai grande público na Joy Eventos em São Joaquim

A casa de shows Joy Eventos e a LP Produções promoveram uma grande festa em São Joaquim na última sexta-feira (27), um evento com quatro atrações, entre elas o Show Nacional com a máquina de hits DJ Chris no Beat.

O artista com seu chapéu trouxe novamente a São Joaquim, as baladas sertanejas com as músicas do momento como Ana Castela a boiadeira entre outros sucessos, DJ Crhis iniciou seu show com o Hit, “Pira nos caipira”, e no decorrer da apresentação surpreendeu com a coreografia de suas dançarinas Luisa Jordan e Jhenyfer Stefany.

Após o Show Nacional foi a vez do Jayzera DJ fazer a festa e por a galera dançar com sua play list, na sequencia quem fez animou o público foi a DJ Ka Morena de Blumenau, a primeira DJ feminina a entrar no mundo do mega funk.

Para encerrar com chave de ouro o primeiro evento de nível nacional foi a vez do DJ Choko de São Joaquim mandar nas mixagens até o dia clarear, sem dúvidas a Joy é uma casa de shows que chegou em São Joaquim para fazer a diferença e realizar grandes eventos. Em fevereiro aguardem mais um show nacional, em breve mais informações.

Veja as imagens da festa com DJ Chris no Beat.