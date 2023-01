Maçã:confira os benefícios incríveis para a saúde

A maçã é uma fruta pouco calórica e repleta de nutrientes, sais minerais e vitaminas essenciais (como a vitamina C), sobretudo na casca, é uma das mais comuns em dietas. Mas existem muitas outras curiosidades e benefícios da maçã que não são tão conhecidos assim. Confira!

Qual é o benefício da maçã?

Contém alto teor de fibras

A maçã é rica em fibras solúveis. Essas fibras têm mostrado potencial para reduzir problemas intestinais, incluindo prisão de ventre, hemorroidas e, possivelmente, alguns tipos de câncer. Ou seja, ela pode garantir o bom funcionamento do sistema digestivo.

Ideal para quem tem diabetes

Por conter frutose, consumir a fruta ajuda a controlar níveis de insulina. Afinal, ela libera açúcar lentamente na corrente sanguínea, o que é excelente para quem tem diabetes. Além disso, a pectina da maçã ajuda a reduzir os níveis de colesterol ruim, ao diminuir a secreção de insulina.

Auxilia na perda de peso

Rica em fibras e água, as maçãs são ótimas para quem quer perder peso. Em um estudo, as pessoas que comeram fatias de maçã antes de uma refeição se sentiram mais satisfeitas do que aquelas que consumiram compota da fruta, suco de maçã ou nenhum produto relacionado a ela.

No mesmo estudo, aqueles que começaram sua refeição com fatias de maçã também comeram em média 200 calorias a menos do que aqueles que não o fizeram.

Em outro estudo, que acompanhou 50 mulheres com sobrepeso, as participantes que comeram maçãs perderam em média 1 quilo em 10 dias e consumiram menos calorias do que aquelas que comeram biscoitos de aveia com teor calórico e de fibras semelhantes.

Os pesquisadores acham que as maçãs saciam mais porque têm menos densidade energética, mas ainda fornecem fibras e volume. Além disso, alguns compostos naturais da fruta podem promover a perda de peso.

Faz bem para o coração

As maçãs têm sido associadas a um risco menor de doenças cardíacas. Uma razão para isso pode ser sua grande quantidade de fibras, que ajudam a reduzir os níveis de colesterol no sangue.

Elas também contêm polifenóis, que têm efeitos antioxidantes – que neutralizam a ação de radicais livres e reduzem o estresse oxidativo. Muitos deles estão concentrados na casca. Um desses polifenóis é a epicatequina flavonóide, que pode baixar a pressão arterial.

Prevenção do câncer

Os antioxidantes presentes nas maçãs também podem ajudar na prevenção do câncer. Além disso, estudos confirmam que essas frutas ajudam na prevenção da morte pela doença. Contudo, novas pesquisas devem ser feitas para confirmar esses efeitos

Pode ter efeitos prebióticos

As maçãs contêm pectina, um tipo de fibra que atua como um prebiótico. Isso significa que ela alimenta as bactérias boas que habitam o intestino, e melhora a função do sistema. O intestino é conhecido pela ciência como o “segundo cérebro” do corpo humano, porque está envolvido em praticamente todas as funções do organismo. Ter uma microbiota intestinal saudável, com bactérias benéficas presentes, pode prevenir até problemas de saúde mental, como depressão.

Impulsiona a função cerebral

Um estudo realizado por pesquisadores da Universidade de Queensland e do Centro Alemão de Doenças Neurodegenerativas descobriu que as altas concentrações de fitonutrientes presentes na maçã podem ajudar a impulsionar a função cerebral (aprendizagem e memória), estimulando a neurogênese e o sistema nervoso.

E o vinagre de maçã?

O vinagre de maçã possui benefícios que vão muito além da cozinha. Além de ser utilizado para temperar a salada, ele pode aliviar os sintomas do refluxo gástrico, refrescar o hálito, reduzir a dor de garganta, embelezar os cabelos e muitos outros benefícios. Ainda é uma excelente opção para quem quer praticar o consumo consciente e substituir os produtos industrializados, porque pode ser feito em casa! Confira como fazer no vídeo abaixo:

Curiosidades sobre a maçã