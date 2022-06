Lugares de Bom Jardim da Serra se tornam referência para quem busca momentos de renovação e paz

Bom Jardim da Serra, tem se tornado referência em sugestões de lugares “mágicos” com o poder de relaxar o corpo, arejar a mente e, principalmente, alimentar o espírito. Descubra quais ingredientes estimulam os sentidos e levam o viajante a se conectar com sua essência.

A famosa pedra do canion da Ronda/ via redes sociais

Cada vez mais as pessoas vão em busca da união perfeita entre aventura, natureza, serenidade e beleza. E a Serra Catarinense não para de surpreender, e está evidenciado através das postagens as Hashtag nas redes sociais dos visitantes, que uma cidade tem sido bastante referência na busca pela realização do processo mágico de renovação interior com apenas um contato tão intenso da natureza os visitantes estão voltando para casa entendendo o significado da palavra plenitude! E este lugar mágico tem sido em Bom Jardim da Serra, a qual abriu as portas e mostrou o que há de mais belo em sua terra. Tem se tornado um paraíso, pois seus cânions fascinantes, suas 35 cachoeiras e 14 rios são de encher os olhos e dar novos estímulos aos visitantes.

O Cânion da Ronda, um dos lugares mais desejados pelos visitantes que contemplam do chão ou sobem na pedra poderosa para ter uma visão magnífica da paisagem, pois o local presenteia os espectadores com um amplo olhar de campos naturais, penhascos, montanhas e toda a imponência própria da região, inclusive podendo avistar partes do litoral sul de Santa Catarina.

Mas o que às pessoas que chegam até lá mais se encantam é a energia da pedra presente naquele esplêndido lugar, ( foto da capa), pisar na Pedra do Cânion da Ronda se tornou a grande atração do lugar na Serra catarinense.

Descobrem que quando você chega em um lugar como Cânion Da Ronda , se entende e se recebe a energia mais pura que a natureza pode te fornecer é isto que os visitantes buscam em suas viagens em Bom Jardim da Serra, contemplar a natureza em toda sua plenitude, seja ao nascer do Sol, ao Pôr Sol, com neblina ou céu noturno que o lugar contempla-nos de forma mágica, e os cânions de Bom Jardim da Serra exibem todo o seu esplendor. Onde o visitante sente um momento sublime, de pura contemplação. Ao alcançar a borda, descortina-se uma das vistas mais fabulosas e inesquecíveis, que faz valer qualquer esforço.

O cânion da Ronda é um dos três de Bom Jardim da Serra. Os outros são o cânion de Laranjeiras e o cânion do Funil. Seu nome surgiu na época dos tropeiros que vinham do Rio Grande do Sul e faziam parada na borda do cânion. Durante a noite, um dos tropeiros sempre ficava responsável por fazer a ronda para que o gado não se espalhasse.

Com acesso próximo ao mirante, à direita da Serra do Rio do Rastro, com altitude de 1.485 metros, sendo uma área de terra de aproximadamente 100 hectares, no mesmo nível do topo da serra que avança a cordilheira com acesso de nada mais que 30 metros de largura para tal referida área, ou seja, um único cesso muito estreito com penhasco dos dois lados.

Sempre que você puder, fuja para a região de Bom Jardim da Serra nas montanhas e contemple a paisagem, sinta a energia que o lugar proporciona, enquanto pensa na sua vida. Garanto que é um processo mágico de renovação!

fotos: Via instagran/ Arquivo Pessoal