Conheça os Diretores da Rede Municipal de Educação, no biênio 2023/2024

Aconteceu no dia 30 de janeiro, a apresentação dos diretores da Rede Municipal de Educação de São Joaquim, no biênio 2023/2024. A cerimônia aconteceu na casa da cultura, com a presença de autoridades, além de familiares e amigos dos gestores escolares. O prefeito Giovani Nunes esteve presente e enalteceu a coragem e a disposição de cada diretor e diretora, que assumiu o desafio de estar à frente de uma unidade escolar.

O secretário de Educação, Fabiano Padilha, não deixou de falar do quanto entende ser importante a função do diretor escolar. “Essa função é o coração de uma escola. E é sempre uma emoção muito grande estas aqui neste momento de posse, além de ser uma responsabilidade muito grande”.

Os novos diretores (as) falaram do compromisso para com a Educação, mesmo diante dos desafios da nova função. “Sabemos que será um período de muitos desafios e ao mesmo tempo de muitas conquistas, que contribuirão para os processos de ensino e aprendizagem de todos os nossos alunos”.

Os diretores eleitos e indicados passaram a assumir a responsabilidade por suas respectivas unidades escolares já no dia 1º de fevereiro onde passam a atender o público externo, juntamente com suas equipes administrativas. Nas escolas as aulas as aulas retornaram no dia 8 de fevereiro de 2023.

MICHELI ROSANI DA SILVA

EEBM Aristides Ribeiro de Medeiros

CLAUDIA ELENICE PADILHA

EEBM Attília Cechinel Nezi / EEIM Anibal Nezi

ANGELITA ANTUNES GUEDES

EEBM Caic Fúlvio Amarante Ferreira

MARILEI DAS GRAÇAS GOULART ALMEIDA

EEBM Domingos Pereira Portela

RICARDO COSTA CANDIDO DA SIVA

EEBM Jarbas Amarante Ferreira / EEIM Joaquim Pereira

REGINA CORREA GONÇALVES

EEBM João Inácio de Melo / EEIM Marcio Fabre de Melo

SIMONI LIMA RIBEIRO PEREIRA

EEBM João Paulo Carvalho

CLEUMARA DA ROSA

EEBM José Saturnino de Souza e Oliveira / EEIM Maria das Graças de Oliveira Nunes

GERLANE GORETI DE OLIVEIRA

EEBM Jurema Hugen Palma

GRAZIELI MAURICIO

EEBM Maria Aparecida Nunes / EEIM Antonio Aguiar Nunes

MARIA ISABEL DE SENA FARIAS

EEBM Octávio Antunes de Souza

JAMILI MARIA CAMPOS

EEIM Filomena Martorano Vieira Rodrigues

JACIRA VIEIRA HUGEN

EEIM Jose Diomar Rodrigues Padilha

LUCIANA ZANDONADI DA ROSA

EEIM Maria da Conceição Matos Nunes

EEIM Maria dos Prazeres (Bairro Bela Vista)

CARLA DAUTILA ARRUDA VELHO SOUZA

EEIM Maria Eliza Martorano Bathke

ROBERTA KARINE AMARANTE ARRUDA THOMAZ

EIM Luiz Waltricke