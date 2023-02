Fish Fest Car: A festa do som automotivo que vai agitar São Joaquim no dia 05 de março

No dia 5 de março, a cidade de São Joaquim será palco do Fish Fest Car, um evento imperdível para os amantes de som automotivo e música eletrônica. O Fish Fest Pesc e Pague do Romerito será é um local especial para abrigar essa festa que promete agitar a cidade a partir das 13h de domingo.

Com a presença dos DJs Jéssica Silva e Jhoow Mooraes, o Fish Fest Car será uma verdadeira experiência para quem aprecia música de qualidade e muita diversão. Além disso, a segurança será uma preocupação constante durante todo o evento, garantindo que os participantes possam se divertir com tranquilidade e segurança.

Para garantir que tudo ocorra da melhor forma possível, será proibida a entrada com bebidas, mas os organizadores garantem que haverá uma grande variedade de opções no bar do evento. Além disso, o Fish Fest Car será transmitido via link FM, para que todos possam acompanhar a festa mesmo de longe.

O evento conta com o apoio de diversos patrocinadores, como Cocô Leve Gelo Infinito, Dudatur Transporte, Sacolão Frutas e Verduras Pai e Filho, Agitão dos Guri da Serra e Tata Proença Modas. A venda de ingressos antecipados está disponível com Camila Ferrasso, Ellen Vargas e Eduarda Macedo, por um valor único de R$20,00, para todos os públicos.

O Fish Fest Car promete ser um evento único e inesquecível, com muita música, diversão e segurança. Não perca a oportunidade de participar dessa festa incrível em São Joaquim!