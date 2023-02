Vindima de Altitude 2023: Festival de vinho, gastronomia e cultura em São Joaquim, Veja a programação

Entusiastas do vinho e apreciadores da vitivinicultura poderão desfrutar da gastronomia, degustações e diversidade cultural com apresentações de artistas do gênero de “jazz”, “rock”, “pop” e música erudita, em um espaço que será montado no Pavilhão de Exposições do Parque Nacional da Maçã em São Joaquim para a realização do Festival da Vindima 2023.

A Vinhos de Altitude anunciou que o Festival Vindima de Altitude, ocorre em dois finais de semana, de 3 a 5 e de 10 a 12 de março, seguindo com uma programação cultural e gastronômica no Pavilhão da Maçã, em São Joaquim e com programação simultânea também nas vinícolas de altitude.

O Enoturismo trouxe um grande pilar de desenvolvimento turístico, não só para São Joaquim, mas para toda a Serra Catarinense, então podemos observar o quanto é importante os investimentos na área da vitivinicultura, assim com a todo trade relacionado, não somente as vinícolas, mas também os restaurantes e as pousadas, todo o empreendimento alocado que dão apoio turístico para toda a região e se promover e se desenvolver. E foi através das vinícolas, que a gente conseguiu melhorar o perfil do turista que visita à Serra Catarinense, então é um turista muito mais exigente, é um turista que gasta muito mais em suas diárias, suas estadias nas cidades onde se produz vinho. Então a vindima é de total e vital importância para a consolidação e aprimoramento do turismo regional – Destacou o Prefeito de São Joaquim, Giovani Nunes.

Com a união das vinícolas, restaurantes, pousadas e demais empreendimentos relacionados, o evento tem potencial para alavancar ainda mais a região, promovendo a cultura e a produção de vinhos de altitude. Por isso, não perca a oportunidade de participar da Vindima de Altitude e desfrutar de tudo o que São Joaquim tem a oferecer.