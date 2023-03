Atenção SC-110 – queda de barreira no KM 401,3, entre São Joaquim e Urubici; Trânsito segue em meia pista

O Local devidamente sinalizado. Trânsito segue em meia pista.

Os funcionários da SEI do planalto realizam a limpeza com a retro escavadeira. Porém há uma Pedra muito grande de só será retira da pista amanhã pela manhã , com apoio da prefeitura de SJ.

➡️ A Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade (SIE) já foi informada e está providenciando a remoção da barreira.

