Jorginho dá posse à fornada de secretários e adjuntos

O governador Jorginho Mello deu posse coletiva aos novos secretários Beto Martins (Portos, Aeroportos e Ferrovias), Marcelo Fett (Tecnologia, Ciência e Inovação) e Edgar Usuy (Planejamento), nesta terça (14), na residência oficial da Casa d’Agronômica.

Com eles foram empossados Robison Coelho, adjunto de Beto Martins; Lucas Amâncio, adjunto de Edgar Usuy; e Renata Furlanetto, adjunta de João Debiasi (Comunicação).

A solenidade foi concorrida, com forte marca do PL, partido do governador, e prestígio especial ao prefeito de Balneário Camboriú Fabrício Oliveira.

A vice-governadora Marilisa Boehm, o secretário da Casa Civil Estêner Soratto Júnior e o deputado estadual Pepê Collaço (PP) também participaram do encontro.

A expectativa agora é para a divulgação dos nomes dos titulares da Secretaria de Segurança Pública e do Meio Ambiente e Economia Verde.