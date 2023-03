SC é o 6º Estado com mais mortes por choque elétrico em 2022 com 33 vítimas

Santa Catarina registrou 33 mortes por choque elétrico em 2022. É o sexto Estado com o maior número de ocorrências no país, segundo dados do Anuário Brasileiro de Conscientização para os Perigos da Eletricidade da Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade (Abracopel).

Segundo o levantamento, que será lançado ainda em março pela associação, no país, a maioria das mortes ocorreu em redes aéreas de distribuição, com 262 casos, e em residências (149). Já entre o perfil das vítimas, os adultos lideram as estatísticas: das mortes, 160 eram pessoas entre 31 e 40 anos, e 127 com idades entre 41 e 50 anos.Além disso, 55 vítimas eram crianças e adolescentes entre zero e 15 anos. Em julho do ano passado, por exemplo, um adolescente morreu após sofrer uma descarga de energia em um campo de futebol amador em Forquilhinha, no Sul do de SC.

— Para evitar acidentes, é importante ficar de olho em certos hábitos do dia a dia. Eletricidade não tem cheiro, não tem cor e pode ser fatal se não for tratada de forma segura — diz Ricardo Furlanetto, gerente do Departamento de Segurança, Saúde e Bem-Estar da Celesc.Ele salienta, ainda, que o cuidado precisa ser redobrado quando se usa equipamentos como andaimes, escadas, vergalhões, trilhos de cortinas ou materiais metálicos próximos à rede elétrica.

Aparelhos com maior potência — como ar-condicionado, chuveiro elétrico e microondas — têm um circuito próprio, o que evita acidentes. Mesmo assim, é importante dimensionar as tomadas corretas para cada tipo de aparelho, defende Furlanetto.— As casas precisam ter um projeto elétrico, o que facilita a manutenção e até a avaliação para o acréscimo de consumo na mesma rede — diz o engenheiro de Segurança do Trabalho da Celesc, Fábio Rafaelli.

Ele acrescenta, ainda, que, em caso de necessidade de qualquer manutenção na rede elétrica, o disjuntor da residência precisa ser desligado.

A Celesc também alerta para outro problema envolvendo a rede elétrica: a presença de áreas de reflorestamento de eucaliptos e pinus, onde há risco de perigos e danos provocados pela vegetação. Por conta disso, a companhia vem reforçando os trabalhos de limpeza e poda dessas áreas para diminuir o problema. Mesmo assim, este continua sendo a principal causa de interrupção de energia em Santa Catarina.

Conforme a Celesc, é de responsabilidade deles a poda e a roçada das áreas públicas das faixas de segurança, enquanto o descarte do material é das administrações municipais.

Porém, a poda de vegetação em área particular é dever do proprietário. Por isso, ao perceber que os galhos estão crescendo muito, a dona do imóvel ou responsável deve providenciar a poda preventiva, que deve ser realizada por uma pessoa habilitada e equipada de forma segura.Em caso de interrupção no fornecimento de energia por conta da vegetação em propriedade particular, a distribuidora pode ter acesso a propriedade, mesmo sem aviso prévio ou anuência do proprietário.

Confira dicas para prevenção de acidentes

A Celesc deve ser informada quando houver corte de árvores de grande porte próximas à rede elétrica. Apenas equipe especializada e autorizada pela prefeitura pode executar o serviçoCaso um fio se rompa e caia, deve-se considerar que ele está energizado todo o tempo, por isso é necessário isolar a área e não permitir que ninguém se aproxime. O proprietário também deve pedir auxílio à Celesc pelo telefone 0800 048 0196

O cuidado com a operação de máquinas agrícolas também é de extrema importância. Sempre que forem realizados serviços próximos à rede elétrica, deve-se verificar se não há possibilidade de encostar alguma parte móvel da máquina nos fios da rede elétrica

As queimadas nas proximidades da rede também são definitivamente perigosas e não devem ocorrer. Mesmo que o fogo não atinja diretamente postes ou torres, o calor pode provocar curtos-circuitos

O proprietário da área de reflorestamento pode sofrer ações judiciais por descumprimento da lei, podendo ser responsabilizado pelos danos causados a terceiros e à CelescCuidados que devem ser adotados em ambientes externos:

Considere a rede energizada mesmo quando a energia estiver desligadaNão pendure ou jogue nada na rede elétrica

Não fixe enfeites ou solte fogos perto da rede elétricaSoltar balões é crime e pode causar graves danos à rede elétrica, além de provocar incêndios

Nunca resgate pipa ou outros itens que enroscam nos fios elétricosNão toque em fios partidos ou soltos na rua e avise imediatamente à Celesc pelo telefone 08000 48 0196

Lembre-se de que irregularidades e furtos na rede de energia, além de serem crimes, podem ocasionar choques elétricos, curto circuitos e incêndiosCuidado ao usar máquinas agrícolas perto da rede elétrica

Cuidados que devem ser adotados em residências:Ao adquirir equipamentos elétricos confira se a fiação suporta a potência do equipamento

Antes de qualquer conserto na instalação elétrica, desligue o disjuntor (chave) geral, no quadro de energia da residência

Apenas especialistas, com equipamento de proteção adequados, devem trabalhar diretamente com a rede elétricaEvite usar equipamentos como chapinhas e secadores com as mãos molhadas. Também evite colocar esses aparelhos em um lugar com água, como a pia

Observe sempre o estado dos seus aparelhos e verifique se há fios soltos ou desencapadosEvite usar o chuveiro elétrico durante tempestades

Nunca mova a chave verão/inverno com o chuveiro ligadoEm caso de enchentes, o disjuntor geral deve ser desligado caso o nível da água chegue à altura das tomadas, para evitar acidentes

Não instale antena perto da rede elétricaEvite realizar qualquer tipo de instalação elétrica durante períodos de chuva