Vem aí o 1° Concurso Nacional de Qualidade da maçã Fuji de São Joaquim; Veja como participar

A prefeitura municipal de São Joaquim através da secretaria de Turismo e agricultura e com o apoio do ASSEA (Associação do engenheiros Agrônomos da Serra catarinense, Epagri e AMAP convidam os fruticultores em geral a participarem do 1° concurso Nacional de Qualidade de maçã Fuji da região de São Joaquim. Indicação Geográfica atributos de Qualidade.

Selecionem suas amostras dentro dos padrões de enquadramento da maçã Fuji de São Joaquim e participem!

Os três primeiros lugares de cada categoria serão premiados!