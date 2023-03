Sicoob Crediserra apresenta números positivos em pré-assembleia realizada no Clube Astréa

Na última quinta-feira (23/03), o Sicoob Crediserra realizou sua pré-assembleia no Clube Astréa em São Joaquim, reunindo cerca de 350 associados. Na ocasião, foram apresentados os números da cooperativa e o resultado financeiro de 2022, além de abordar as perspectivas para o futuro.

A apresentação foi realizada pelo presidente Antônio Carlos Muniz, pelo diretor operacional Flávio Vieira Abreu, diretor de negócios Pablo Macedo de Souza e gerente da agência Guilherme Nunes Góss. Entre os principais destaques, foi ressaltado que atualmente o Sicoob é a instituição financeira com mais pontos de atendimento no Brasil, totalizando 4018 espalhados pelo país, com 6,7 milhões de cooperados.

O Sicoob Crediserra, por sua vez, possui 7.465 associados e apresentou um resultado financeiro de R$ 6.289.788,00 em 2022, sendo que a agência de São Joaquim foi responsável por R$ 2.807.403,00 na construção desse resultado. Os números a nível Brasil e a nível cooperativa foram apresentados para contextualizar o cenário geral do Sicoob.

Os presentes na pré-assembleia também puderam conhecer as soluções que o Sicoob oferece para cooperados Pessoa Física, Pessoa Jurídica e Agro, com taxas justas e produtos e serviços competitivos. A missão da cooperativa é conectar pessoas para promover justiça financeira e prosperidade.

De acordo com o presidente Antônio Carlos Muniz, a pré-assembleia foi um momento importante para apresentar as conquistas do Sicoob Crediserra em 2022 e planejar o futuro. “Nós estamos muito satisfeitos com os resultados alcançados e queremos seguir crescendo para oferecer ainda mais benefícios aos nossos cooperados”, afirmou.

A assembleia geral ordinária do Sicoob Crediserra está marcada para o próximo mês de abril no dia 15, quando os associados irão deliberar sobre a prestação de contas de 2022.

Veja as imagens: