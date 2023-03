Encontro Regional Integrado reúne emissoras do Planalto Serrano

Radiodifusores e colaboradores das emissoras de rádio e televisão do Planalto Serrano participaram nesta quarta-feira (29), no São Joaquim Park Hotel, do Encontro Regional Integrado promovido pela Associação Catarinense de Emissoras de Rádio e Televisão – ACAERT e pelo Sindicato das Empresas de Rádio e Televisão de Santa Catarina – SERT/SC. O evento é uma grande oportunidade para as duas entidades se aproximarem dos associados e filiados, por meio de apresentações técnicas e atendimentos individuais.

Paulo Baggio (vp Adjunto), Marcelo Pereira (vp Regional), Fábio Bigolin (pres. ACAERT), Juliano Martorano Vieira (dir. Difusora) e Giovani Nunes (pref. São Joaquim).

Neste ano, serão promovidos oito encontros. O de São Joaquim foi o segundo. O primeiro foi realizado em Canoinhas, no começo de março.

O Encontro foi aberto com participação on line do secretário de Estado de Comunicação, João Debiasi.

Presidente da ACAERT, Fábio Bigolin, presidente do SERT/SC, Humberto Ohf de Andrade, vp Regional Adjunto, Paulo Baggio e vp Regional, Marcelo Pereira.

Presenciais especiais dos comendadores Maneca, da Rádio Clube de Lages e Roberto Amaral, membro do Conselho Superior, que receberam o novo pin da ACAERT.

Casa cheia no Encontro Regional Integrado em São Joaquim

Presidente da ACAERT, Fábio Bigolin e a diretora da RCA, Liza Rocha, concederam entrevista na Nevasca

Entrevista na Difusora com o presidente da ACAERT, Fábio Bigolin e a diretora da RCA, Liza Rocha

Equipe da ACAERT também visitou os estúdios da Rádio Difusora, de São Joaquim, onde foi recebida pelo diretor Juliano Martorano Vieira

Comitiva da ACAERT e equipe da Rádio Nevasca, liderada por Marcelo Pereira e Rejane Pereira

Por: Assessoria de Imprensa ACAERT