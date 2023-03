Temporal com chuva de granizo atinge cidades do Oeste de Santa Catarina

Uma forte chuva de granizo atingiu o interior do município de Herval d’Oeste, no Meio-Oeste de Santa Catarina. O temporal deixou as paisagens brancas durante a tarde de quarta-feira (29). A localidade mais afetada foi a linha Boa Esperança.

A Defesa Civil, durante essa quinta-feira, faz o levantamento de danos e avaliação dos estragos. Os municípios de Caçador, Rio das Antas e Maravilha também tiveram forte chuva e granizo. Mas não foram registrados prejuízos significativos, até a manhã desta quinta-feira (30).

No município de Água Doce/SC, na SC-150, próximo ao trevo de acesso ao município de Catanduvas, uma árvore de grande porte caiu sobre a ponte e deixou o trânsito interrompido. O Corpo de Bombeiros foi chamado para retirar o eucalipto.

O parapeito da ponte foi danificado e as duas pistas precisaram ser interditadas. Após foi feita a limpeza da pista e o fluxo de veículos foi reestabelecido. Conforme informado pelos bombeiros, o local está com trânsito liberado na manhã desta quinta-feira.