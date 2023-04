A espiritualidade da Sexta-feira Santa

Sexta-feira Santa, dia de reflexão e penitência, onde lembramos a morte de Jesus Cristo, o salvador. Apesar de ser um dia de profunda tristeza, também é um momento de esperança, pois a morte de Jesus na cruz foi um sacrifício para salvar a humanidade do pecado e proporcionar a vida eterna. Para os cristãos, é comum a prática do jejum e abstinência de carne, pois além de ser considerado um dia de luto e penitência, é também, um dia de reflexão sobre o sacrifício de Jesus Cristo e sobre o significado da vida.

Neste dia, Sexta-feira Santa, que os antigos chamavam de “Sexta-feira Maior”, quando celebramos a Paixão e Morte de Jesus, o silêncio, o jejum e a oração devem marcar este momento. Ao contrário do que muitos pensam, a Paixão não deve ser vivida em clima de luto, mas de profundo respeito e meditação diante da morte do Senhor, que, ao morrer, foi vitorioso e trouxe a salvação para todos, ressurgindo para a vida eterna.

Também chamada de Sexta Feira da Paixão, é a sexta-feira que ocorre antes do domingo de Páscoa, e é o dia em que os cristãos relembram a morte de Jesus Cristo.

É um feriado móvel, assim como a Páscoa, domingo em que os cristãos celebram a ressurreição de Cristo.

Sucede o fim da Quaresma (período de penitência de 40 dias que começa a seguir do Carnaval), na Quarta-feira de cinzas.

O feriado da Paixão de Cristo é o primeiro dos três dias que celebram a ressurreição do Messias que, de acordo com a doutrina cristã, morreu na cruz para salvar os seres humanos dos seus pecados.

Significado da Sexta-feira Santa

Segundo a tradição cristã, a ressurreição de Cristo aconteceu em um domingo, no dia 14 de Nisã, de acordo com o calendário hebraico.

Assim sendo, contando a partir do domingo, e sabendo que o costume judaico contava o primeiro e o último dia, concluiu-se que Jesus morreu numa sexta-feira.

Atualmente, a escolha da data é feita baseada na primeira lua cheia após o equinócio da primavera (no Hemisfério Norte) e do outono (no Hemisfério Sul). Neste caso, a Sexta-feira Santa pode ocorrer entre os dias 22 de março e 25 de abril.

Nesta data, acontecem diversos rituais religiosos. A Igreja Católica aconselha aos fiéis cristãos a fazerem algum tipo de penitência, como jejum e a abstinência de carne ou de qualquer ato que se refira ao prazer mundano.

Procissões e reconstituições da Via Sacra de Caaró (caminho que Cristo teria percorrido ao carregar a cruz antes de morrer) são alguns dos rituais mais populares.

A adoração da cruz pelos católicos também é um símbolo que representa as tradições típicas da Sexta-Feira da Paixão. Muitos devotos costumam beijar os seus crucifixos em sinal de respeito e eterno agradecimento a Jesus, por ter se sacrificado em prol da humanidade.