Funcionária desmaia após princípio de incêndio em restaurante no Centro de Lages

Uma funcionária se intoxicou e desmaiou após um princípio de incêndio registrado no Restaurante e Churrascaria O Porão, no Centro de Lages, na Serra Catarinense, na manhã desta quinta-feira (13). Desde às 9h20min, quem passa próximo ao local sente o forte cheiro de fumaça.

De acordo com uma cozinheira do estabelecimento, as chamas tomaram conta da churrasqueira e a assadeira do restaurante teria se intoxicado.

“O fogo começou a pegar fogo na churrasqueira e a cozinha gritou ‘João, João, socorro’, quando ele foi entrar, ele me empurrou Como quem diz, que só cabem dois. Aí ficou ela e o garçom, e o fogo alterou bastante para o lado de dentro e foi para a chaminé. A assadeira desmaiou por causa da fumaça. Mas está tudo tranquilo e o fogo apagou”, contou.

Neste momento, duas equipes do Corpo de Bombeiros Militar e uma do SAMU atuam no Centro da cidade de Lages para conter o rescaldo. A vítima foi encaminhada para atendimento médico

Fonte: Rádio Clube