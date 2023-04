Setur e Conselho Estadual de Turismo discutem propostas para área em Santa Catarina

Com o objetivo de discutir as propostas de fomento das políticas públicas de turismo em Santa Catarina, o secretário de Estado do Turismo, Evandro Neiva, participou na tarde desta quarta-feira, 12, da reunião do Conselho Estadual de Turismo – composto por membros das regiões turísticas e representantes das entidades do segmento. Durante o encontro, ele reforçou a importância e a intenção de se interagir de forma transparente com o grupo.

O secretário do Turismo enfatizou que a gestão na Setur será pautada com um planejamento de curto, médio e longo prazo do turismo. “Vamos trabalhar com mais assertividade e menos curvas. Já estamos com avanços significativos. Seguimos trabalhando com muita vontade de realmente avançar no turismo e fazer nosso estado ser protagonista”, disse Neiva.

Ainda no encontro, o secretário pontuou sobre a participação do Estado e dos municípios nas feiras de turismo, além da formatação do Calendário Oficial de Eventos de Santa Catarina. “Fazer com que os municípios menores possam aparecer no calendário de eventos do governo”, destacou.

Manifesto

O secretário recebeu das mãos do presidente do conselho, Mané Ferrari, a Lei do Turismo e o Manifesto do Turismo, que propõe as bases de trabalho para a Setur, bem como as ações consideradas mais prioritárias para o segmento turístico no estado para os próximos anos. O documento tem seis pontos: equipamento e gestão; infraestrutura; capacitação; gestão; comunicação e marketing; e legislação.

“É um raio X de toda região, quero contribuir falando com as instâncias e com alguns municípios pontuais e trazendo a responsabilidade de elencar algumas prioridades”, ressaltou o secretário do Turismo.

Para o presidente do conselho, a presença de Evandro Neiva na reunião mostra a vontade da gestão de trabalhar em conjunto com o trade turístico. O senhor pode usar o poderio do Conselho Estadual de Turismo para que possa avançar o turismo em Santa Catarina. Estamos na mesma sintonia e no mesmo propósito de crescer o turismo em todas as regiões”, finalizou.

O presidente da Comissão de Turismo e Meio Ambiente da Assembleia Legislativa, deputado Marquito, também participou da reunião.