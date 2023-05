Parabéns ao Casal Acy Schilichting e Desirée Goulart – Comemorando o aniversário de 60 anos no mesmo dia

Nesta terça-feira (30), temos uma ocasião especial para celebrar: o aniversário do casal Acy Ribeiro Schilichting e Desirée Marrion Salles Goulart. Mais do que uma data de aniversário em comum, Acy e Desirée compartilham uma vida inteira juntos, com os mesmos destinos traçados desde o momento em que nasceram. Ambos completam 60 anos de idade e é motivo de alegria e gratidão ver como suas histórias se entrelaçam.

Casados há 27 anos, Acy e Desirée são figuras queridas não apenas dentro de sua família, mas também na comunidade joaquinense. São conhecidos por sua dedicação, força e coragem, mesmo nos dias mais frios do inverno serrano. Mesmo diante das adversidades, eles se mantêm resilientes, deixando marcas positivas por onde passam.

Desirée é a personificação da simpatia e do acolhimento. Quando a encontramos atendendo turistas e clientes no balcão da tradicional Churrascaria Schilisting, somos recebidos com um sorriso gentil e um profundo conhecimento sobre o que fazer na encantadora cidade da neve. Sua paixão em ajudar as pessoas a explorar o melhor que a região tem a oferecer é notável e inspiradora.

Enquanto isso, Acy encanta a todos com seu espírito vibrante e entusiasmo contagiante. Carregando um churrasco em mãos para servir seus clientes, ele irradia alegria e animação, trazendo consigo as músicas marcantes da jovem guarda. Sua presença é um verdadeiro presente para todos ao redor, sempre pronto para compartilhar sua energia positiva e contagiar a todos com sua paixão pela vida.

Desejamos a eles um dia repleto de alegrias, cercados por amigos, familiares, funcionários e clientes que admiram e valorizam sua presença. Que este novo ciclo seja repleto de realizações, saúde e felicidade.

Parabéns, querido casal! Que a vida continue abençoando cada passo dado por vocês, e que o amor e a cumplicidade que os unem se fortaleçam a cada dia. Que sigam inspirando a todos com sua determinação e positividade, deixando um legado de bondade e alegria por onde passam.

Feliz aniversário e vida longa ao casal Acy Schilichting e Desirée Goulart!