Artesã de São Joaquim Cheila Maciel apresenta sua coleção “Encantos do Sul” em feira Nacional

Um sonho transformado em tecidos. A Artesã Cheila Maciel evidencia a paisagem serrana em sua arte com muita delicadeza e inspiração, lançou a Encantos do Sul. Na maior feira de artesanato do país! E lógico como uma artesã raiz esteve novamente este ano representando sua amada cidade São Joaquim SC, e todo o Sul.

A feira aconteceu em São Paulo dia 27 de julho a 02 de agosto, mega artesanal onde Sheila participou pelo 2 ano consecutivo juntamente com o seu parceiro Fernando Maluhy, ano passado lançou a coleção araucárias, e este ano a coleção encantos do sul, enaltecendo ainda mais a serra catarinense! A coleção encantos do sul vai a público ainda este mês, e tenho certeza que será um sucesso de vendas, como a coleção passada.

Mais um ano representando São Joaquim e o Sul na @megaartesanaloficial em São Paulo, durante uma semana de muitos conhecimentos aprendizados, em mais um ano consecutivo trazendo para vocês uma nova coleção de tecidos Coleção Encantos do Sul! Alegria e muita emoção de mais essa conquista, e não poderia deixar de lado as pessoas que desde o início me ajudaram a tornar esse sonhorealizado, @wehledebora, que me ensinou os primeiros passos da costura, querida @dinadifiori companheira das trocas de ideias até mesmo nas madrugadas geladas, a minha irmã @katiaamaciel_sj que sempre me apoia nas minhas loucuras, a meus pais que são a minha base, seu Jair se enche de orgulho de mim a meu esposo @ceirpereiracampos parceiro de vida, que sempre está comigo nas minhas viagens, e muitas vezes faz o meu papal aqui em casa para eu poder costurar, as minhas amigas e alunas que são muitas, amo cada uma delas! A meus cliente, amigos! Gente obrigada de coração vocês não fazem ideia da dimensão que é tudo isso para mim, disse a artesã Cheila Macuel.

No ano passado a artesã lançou em sua arte com muita delicadeza e inspiração, a Coleção Araucárias por @cheilamaciel_atelie com estampas em tricoline 100% algodão de alta qualidade.

Junto com seu parceiro @fernando_maluhy pela grande oportunidade de representar os nossos lindos pinheiros da região sul!pela primeira vez lançado um tecido de tal estampa! A coleção está linda é composto por quatro combinações! Salienta Cheila.