Sicredi apoia crescimento de empresas com o Capital de Giro

A opção é focada para empresas que necessita de crédito para garantir o pagamento das despesas.

O Sicredi disponibiliza aos seus associados o Capital de Giro, uma linha de crédito

especial para apoiar o fluxo das empresas, gerando desenvolvimento nas regiões em

que atua. Com taxas justas, esta é uma opção que garante o financiamento do ciclo

operacional do negócio e cobre despesas como a compra de matéria-prima, pagamento

de tributos, encargos, fornecedores e folha de pagamento.

Com o Capital de Giro, a empresa tem a liberdade de utilizar os recursos conforme a sua

necessidade, prazo de até 36 meses para pagar. Para cooperar de forma responsável, o

limite de crédito é disponibilizado conforme os rendimentos do negócio, gerando

segurança para a empresa.

Para Lucas Hanel, Coordenador de Captação da Sicredi Altos da Serra RS/SC, o capital de

giro é uma alternativa para as empresas. “Esta é mais uma opção de crédito para o

negócio dos nossos associados, que apoia na gestão do ciclo financeiro da empresa

proporcionando uma organização eficiente do seu fluxo caixa.”, explicou.

Somente em 2022, a Carteira de Crédito da Sicredi Altos da Serra cresceu 24,5% em

relação à 2021, e atingiu a marca de R$ 2,1 bilhões, o que demonstra a capacidade da

Cooperativa em contribuir com o desenvolvimento econômico da região. Quanto ao

Capital de Giro, foram beneficiados, no último ano, 3 mil associados, com um valor

equivalente a R$ 113 milhões em recursos.

Conheça as opções de crédito disponíveis para você, sua empresa ou seu agronegócio

no site sicredi.com.br/credito/. A simulação pode ser feita através do Aplicativo Sicredi,

na agência mais próxima ou pelo WhatsApp 51 3358-4770.

