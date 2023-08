Granizo graúdo atinge São Joaquim, causando danos pontuais e em Lages

Na tarde desta terça-feira, o município de São Joaquim, testemunhou um fenômeno meteorológico incomum para a região: uma intensa chuva de granizo de pedras graúdas que não ocorria há muitos anos. O evento deixou os moradores surpresos e preocupados, visto que pedras graúdas, variando de tamanho entre bolinhas de gude e bolas de tênis de mesa, caíram do céu, causando danos em diversos pontos da cidade.

De acordo com o meteorologista Piter Scheuer, a combinação de um sistema de baixa pressão associado e ar quente e úmido proveniente da floresta Amazônica contribuiu para o desenvolvimento de nuvens carregadas do tipo “Cumulonimbus”. Como resultado, houve ocorrência de granizo, ventos fortes e chuvas intensas.

As pedras de granizo, que variavam consideravelmente em tamanho, atingiram várias áreas da cidade, causando danos a veículos e algumas residências que sofreram perfurações resultantes do impacto. Embora os danos tenham sido principalmente pontuais, muitos moradores expressaram choque com a intensidade do fenômeno, uma vez que eventos de granizo dessa magnitude são raros na região.

Piter acrescentou que nos próximos dias é esperada uma continuidade de temporais, que serão mais frequentes e concentrados em algumas regiões. Entre a quinta-feira (24) e a sexta-feira (25), os moradores devem se manter alertas para a possibilidade de novos temporais, além da chance de ocorrência de geadas.

Em lages muita pedra registrada também.